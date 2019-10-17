محمد فراج: «الممر» فرصة تأتي في العمر مرة وهو الأحب لقلبي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدث الفنان المصري محمد فراج، عن بدايته الفنية مؤكدا أنها كانت من خلال المسرح.

وأضاف خلال لقائه في برنامج “صاحبة السعادة”، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية dmc، شاركت في العديد من المسرحيات على مسرح الجامعة ومن بعده عدد من المسارح الخارجية مثل الهناجر، والإسكندرية وغيرها.

كما تحدث خلال اللقاء عن تجربته في فيلم “الممر” قائلا: “تجربة الممر من التجارب القريبة إلي قلبي جدًا، ومن أولهم، وهذه التجربة بها كمية كرم كبيرة من ربنا ونفحة حلوة في كل شيء”.

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وأضاف: “كل شيء في الفيلم كان حلو جدًا من كاست كامل، ووقوفي للمرة الأولى امام المخرج شريف عرفة، والمنتج هشام عبدالخالق، وموسيقى عمر خيرت”.

وتابع، قصة الفيلم والتي بدأت من نكسة 67 وحتى حرب الاستنزاف، كانت مميزة والدور جيد، ومرسوم بطريقة حلوة جدًا من المرج شريف عرفة، وهذا دور لا يقدم في العمر كله سوى مرة واحدة مع كتيبة رائعة وهي طاقم العمل وأسميهم كتيبة لأننا كنت نتحرك خلال التصوير كالكتيبة.

فيلم “الممر”، من بطولة أحمد عز، وإياد نصار، وأحمد رزق، وأحمد صلاح حسني، ومحمد فراج، وأحمد فلوكس، وضيوف الشرف هند صبري، وشريف منير، وعدد كبير من النجوم.