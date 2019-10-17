حسين فهمي يستعيد ذكرياته مع عزت أبو عوف ويوجه له رسالة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرص الفنان المصري حسين فهمي، على حضور حفل تكريم الفنان الراحل عزت أبو عوف، والذي نظمته الجامعة الأمريكية وشارك فيه عدد من النجوم.

حسين فهمي، وجه رسالة مؤثرة لعزت أبو عوف، وهو يبكي قال فيها: “قلت لى إن أنا قدرك.. وإنك أنت قدرى.. سبتنى من غير ما تقول لي، بس أنا عارف إنك كويس وأرجو إنك تبقى كويس.. أنت إنسان تستاهل كل خير”.

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ونشر برنامج “عرب وود”، والمذاع عبر فضائية روتانا، فيديو ذكر فيه الفنان حسين فهمي موقفا طريقا جمعه بالفنان الراحل قال فيه، إنه في أثناء تعاونهما في أحد العروض المسرحية، تأخر عزت عن الحضور في أحد الأيام وعندما سأله حسين عن السبب”.

الفنان الراحل: “برر ذلك بأنه لم يستطيع المجيء إلا بعدما تناول كمية كبيرة من القهوة، والتى وصفها وقتها بـ”الزمبيل”، وهو المعنى الذى سخر منه حسين فهمي خاصة وأنه لم يسمع هذا التعبير من قبل، فقرر أن يطلق على عزت فيما بعد لقب “زمبيلي”.

يذكر أن الفنان عزت أبو عوف، رحل عن عالمنا يوم ١يوليو 2019 بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز ال ٧١ عاما.