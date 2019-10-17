محمود قابيل يعترف: عشت قصة حب مع ميرفت أمين

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
رد الفنان المصري محمود قابيل على الأخبار التي تنشر حول زواجه في بداية حياته من الفنانة ميرفت أمين، وذلك خلال عملهما معا في فيلم “الحب تحت المطر”.
قابيل أكد أنه بالفعل أحب ميرفت أمين خلال عملهما معا في هذا الفيلم، واعترف لها بحبه، لافتا أنه كان بينهما إعجاب متبادل، لكن قصة حبهما لم تكلل بالزواج، قائلا: “محصلش نصيب”، لافتا إلى إنه من الممكن أن تكون أنباء زواجهما تتردد بسبب حبه لها في هذه الفترة.
الفنان المصري أضاف أن حبه لميرفت أمين تسبب في مشكلة بينه وبين مخرج الفيلم حسين كمال، حيث أنه كان يرفض أن تكون هناك علاقة بين الفنانين أثناء العمل.
ومن ناحية اخرى، نفى قابيل أن تكون خلافاته مع الفنان حسين فهمي بسبب حبه لميرفت أمين، مؤكدا أن ميرفت في ذلك الوقت لم تكن تعرف حسين فهمي، حيث كان الأخير مازال متزوجا من زوجته الأولى.
يذكر أن الفنان المصري محمود قابيل قد تزوج في حياته مرتين الأولى من الفنانة سهير رمزي، ثم انفصل عنها، وتزوج من زوجته الحالية وأم أولاده.
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