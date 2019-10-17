رسالة مؤثرة من رانيا فريد شوقي لابنتها وجمهورها يتغزل في جمالها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصورة خاصة لها برفقة ابنتها “ملك”، والتي ظهرت كنسخة ثانية عنها.

رانيا فريد شوقي، علقت على الصورة قائلة: “عزيزتي، أتمنى أن تعيش حياتك على أكمل وجه، وأن تجدي دائمًا أسبابًا للابتسام، وأن لديكِ دائمًا ما تضحكِ عليه، وأن تحبي شخصًا ما لم يعد غدًا، و أتمنى لكِ الأفضل في الحياة ملاك أحبك”.

الصورة حصدت على العديد من تعليقات متابعيها الذين تغزلوا في جمالها ووصفوها بأنها نسخة ثانية عنها.

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يذكر أن الفنانة رانيا فريد شوقي، تزوجت في بداية حياتها من مصمم الرقصات عاطف عوض، وأنجبت منه ابنتيها ملك وفريدة، ولكنها انفصلت عنه بعد ذلك.

رانيا تزوجت عام 2007 من الفنان مصطفى فهمي، ولكن الخلافات دبت بينهما على وتم الطلاق 3 مرات متتالية، وانفصلت عنه لتتزوج من تامر الصراف عام 2015.

رانيا شاركت في بطولة الجزء الثاني من مسلسل «أبو العروسة»، والذي شارك به عدد من نجوم الفن على رأسهم سوسن بدر وسيد رجب.