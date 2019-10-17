متسابقة تهاجم سميرة سعيد ولجنة تحكيم The Voice بعد خروجها من البرنامج

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

هاجمت الفنانة المغربية ​ليلى البراق​ لجنة تحكيم برنامج “ذا فويس”، خاصة مواطنتها الفنانة سميرة سعيد، وذلك بعد خروجها من مرحلة “الصوت وبس”.

الفنانة المغربية أعلنت اعتزالها الفن، حيث كتبت، على حسابها على “انستجرام”، بقولها: “عذرا فأنتم على صواب لقد تأكدت أن مكاني لا يوجد في هذا الوسط الفني المليء بالمنافقين الذين يصطادون في المياه العكرة ويدمرون كل ما هو جميل ويزرعون الفتنة في هذا العالم الوهمي”.

وأضافت: “نعم إنني اعترف أنّه خانتني الألفاظ وتكلمت باندفاعٍ كبير لأنني أحسست بالظلم وعانيت من الألم الذي تسببت به لأمي ولأسرتي التي كانت تتمنى أن أكون نجمةً من نجوم الفن والتي آمنت بموهبتي منذ البداية”.

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وتابعت: “نعم إنني اعترف بالرغم أنني حاصلة على دكتوراه فإنني ساذجةٌ كطفلة صغيرة ولا أعرف أن أدافع عن حقوقي لكني أحمل في قلبي الكثير من الحب والطيبة وليس في قلبي حقدٌ تجاه أحدٍ ولو ظلمني يوما فإنني أسامحه”.

واستطردت: “اليوم تأكدت أنه لابد لي أن ابتعد عن هذا الميدان الفوضوي لأن قلبي ليس حملا للسب والقدف وللشر وهذا ليس ضعفا مني ولكن احتراما ورأفة بأسرتي التي تحملتني مند طفولتي وحفظا ايضا لكرامتي...وانا متأكدة بأن الحقيقة سوف تعرف يوما ما وان الحق سوف يرجع لأصحابه.

وأضافت: “لن أقول إنني سوف اعتزل لأنها كلمة لا تليق الا بالفنانين الذين أعطوا الكثير لكن كان جزاءهم النسيان وعدم الاعتراف بهم وانا لم اعطي الا القليل القليل ولكن احلامي كانت كبيرة جدا.. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم.. ولعل هذا أكبر خير سأفعله لصالحي ولصالح ابنتي أن أعيش بعيدا عن الضغوطات واعدكم ان أبقي مبتسمة وإيجابية لكن في مجال آخر أنظف وأريح.. أحبكم وأشكركم على تفهمكم واعتذر لجمهوري الذي آمن بموهبتي يوما ما سوف افتقدكم”، إلا أنها عادت وحذفت المنشور.

وكان الفنان راغب علامة قد علق على عدم التفات اللجنة لها، بقوله إن صوتها جميل ولكنها لم تحسن اختيار الأغنية التي قدمتها، فأكدت أن إدارة البرنامج هي التي فرضت عليها الأغنية.