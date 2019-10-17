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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشف محامي الفنان المصري محمد الشرنوبي تفاصيل جديدة حول أزمته مع خطيبته السابقة المنتجة سارة الطباخ.
محامي الشرنوبي قال إن الفنان المصري وقع عقدا مع سارة الطباخ بصفتها وكيلة فنانين، وبعد فترة من بداية العقد كان متفق أن تتحول إلى شراكة بين الطرفين، على أن يحصل الشرنوبي على 10%.
وأكد أن الفنان لم يحصل على كل مستحقاته، وأن ما حصل عليه لم يتجاوز الـ5%، فيما تأخذ الشركة جميع المبالغ المالية ولا تعطيه مستحقاته.
وأضاف، في لقائه ببرنامج ET بالعربي، أن الإعلام يتناول القضية على أنها بين فنان ومنتج فني، ولكن الصحيح أنه فنان شريك في شركة إنتاج فني.
وكشف المحامي أن الشرنوبي لم يتعاقد على عمل جديد سواء مسلسلات أو أفلام أو حفلات غنائية منذ 5 أشهر، مؤكدا أنه عندما جاء له ليوكله للدفاع عنه أخبره أنه لا يملك المال الذي يعطيه له كأتعاب.
وكان محمد الشرنوبي قد أعلن انفصاله عن سارة الطباخ منذ فترة واتهمها بالتحكم بكل تفاصيل حياته وتعطيل مشواره الفني.
وكشف في بيان نشره عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي عن عقد الاحتكار الذي وقع عليه، والذي يعطل مسيرته الفنية كما أن الشرط الجزائي به خيالي، وأكد أن سبب توقيعه على عقد الاحتكار هو قلة الخبرة.
كانت هذه تفاصيل خبر محامي محمد الشرنوبي: الفنان لا يملك حق أتعابي.. وهذه حقيقة أزمته مع خطيبته سارة الطباخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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