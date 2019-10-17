الفنان محمد كريم ينعي عمه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن الفنان المصري محمد كريم وفاة عمه، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

محمد كريم كتب عبر صفحته الخاصة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى عمي الأستاذ الدكتور عصام خضر، أستاذ الباطنة وأمراض الكلى بكلية طب عين شمس، يقام العزاء الليلة، بمسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم.. لا أراكم الله مكروهًا في عزيز».

الفنان المصري تلقى عدد من تعليقات جمهوره التي قدمته له العزاء في وفاة عمه عبر حسابه الخاص.

محمد كريم يستعد لتقديم بطولة فيلم مع النجم الأمريكي نيكولاس كيدج، ويقدم دور شخص يدعى جيمى وهو رجل لا يخشى الموت وهو ما تطلب منه تحضير لشهور طويلة نظرًا لصعوبة الدور، وهى تعد بداية قوية فى السينما الأمريكية والعالمية لفنان مصرى وعربى وبعيدة عن الأدوار النمطية التقليدية فى سينما هوليوود.