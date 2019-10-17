منشورات أصالة وابنتها تعزز أنباء خلاف الفنانة وزوجها واستعدادهما للانفصال.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اثارت الفنانة السورية أصالة جدلاً كبيراً خلال الفترة القليلة الماضية بعدة منشورات ورسائل غامضة كتبتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أصالة أكدت في هذه الرسائل أنها تشعر بالضياع والقلق والتوتر، وأنها تعيش فترة سيئة، ولكن دون توضيح الأسباب، حتى أنها تلقت رسائل داعمة من المقربين منها على الملأ، وأبرزهما، ابنتها شام وشقيق الفنانة ومدير أعمالها أنس نصري.

شام كتبت: «امي هي العطاء المحبة التسامح الكرامة والأخلاق... امي هي كل حياتي وكل كياني مبني عليها... هي كل شيء بعد ربي... هي المرأة الحديدية التي تصبر، وتكافح، وتضحي وتعطي من دون مقابل... وتعمل بكل محبة وضمير.. لانها مؤمنة به وعلاقتها معه وإمانها به أقوة من أي شيء أو شخص آخر”.

وأضافت ابنة أصالة في منشورها عن والدتها: “هي نعمة في حياتي وحياة كل الاقارب ... هي ملهمتي الوحيدة و نصفي الثاني و املي في الحياة ان افعل أي شيء إيجابي هو من اجلها بعده هو الله».

الفنانة السورية ردت على ابنتها، وكتبت: «عمري بنتي اللي بتكتب عربي، وشعورك ياروح ماماتك أنتي وأخواتك هوّه الّلي مخلّي لدنيتي معنى».

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أما أنس فنشر صورة معبرة عن وقوفه إلى جانب شقيقته يداً بيد، وكتب: «ايدي بإيدك الطيبة كل المشوار لآخر العمر يا حبيبة الروح»، لترد عليه أصالة بتعليق مؤثر كتبت فيه: «يا عمري ونور عيوني يا أخي يا سندي».

كل هذه الرسائل تم ترجمتها لزلزال عائلي في منزل الفنانة السورية، حيث أكدت مصادر صحفية وقوع خلافات قوية بين أصالة، وزوجها المخرج طارق العريان، حتى أن هذه الخلافات وصلت لطريق مسدود، وبالفعل اتخذت الفنانة قرارها بالإنفصال عن زوجها بالرغم من قصة الحب القوية التي جمعتهما.

شائعة انفصال أصالة انتشرت كالنار في الهشيم، وسط صمت الفنانة التي دائماً ما تغازل زوجها علناً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخلال لقاءاتها الإعلامية، وما زاد من قوة الشائعة حضور أصالة حفل تكريم «منتدى صناعة الترفيه» بالرياض بمفردها، على غير العادة في مرافقة زوجها لها بحفلات تكريمها.

الشائعة روجت لوقوع الأزمة بين الزوجين بعد اكتشاف الفنانة السورية أن العريان على علاقة بفنانة شابة، وه وما اعتبرته خيانة لا تغتفر، وبالتالي طلبت الطلاق من طارق، وذلك على الرغم من رفض الأخير ومحاولة اقناعها بعدم صحة هذه العلاقة.

يُذكر أن أصالة تزوجت من طارق العريان 2006، وقد انجبت له توأمهما «آدم وعلي» 2011، في الوقت الذي لديها فيه «شام وخالد» من زوجها السابق، رجل الأعمال السوري أيمن الذهبي.