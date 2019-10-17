سكارليت جوهانسون تروج لفيلمها الجديد بجلسة تصوير.. صور

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
بدأت النجمة والممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون، الحملة الترويجية لفيلمها الجديد، والذي يحمل اسم Jojo Rabbit، الذي سيكون ثالث فيلم يطرح لها خلال العام الجاري بعد فيلم Marriage Story وفيلم Avengers: Endgame.
ونقلت جريدة الديلي ميل لقطات من حضور سكارلت لإجراء جلسة تصوير رسمية أمام الصحافيين للفيلم الجديد، بفندق فور سيزون بمدينة لوس أنجلوس.
وظهرت النجمة العالمية البالغة من العمر 34 عاما، في جلسة تصوير الفيلم بإطلالة حمراء أنيقة من تصميمات ماركة أزياء Alexander Wang العالمية.
يأتي ذلك في الوقت نفسه الذي تعمل به سكارليت جوهانسون على تصوير مشاهد فيلم “بلاك ويدو” الذي تعود به لشخصية نتاشا رومانوف من أفلام عالم مارفل السينمائي.
ومن المقرر طرح فيلم بلاك ويدو، للنجمة سكارليت جوهانسن خلال عام 2020 القادم، في مستهل المرحلة الرابعة من عالم أفلام مارفل السينمائي.
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