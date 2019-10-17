ميراندا كير تضع مولودها الثالث.. شاهد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

وضعت العارضة الأسترالية الحسناء ​ميراندا كير،​ مولودها الثالث، وهو الثاني من زوجها مؤسس سنابشات ​ايفان سبيجل​، البالغ من العمر 29 عاماً.

وأعلنت النجمة العالمية ميراندا، البالغة من العمر 36 عاماً، عن الأمر يوم الثلاثاء 15 أكتوبر، وذلك عبر صفحتها، حيث نشرت صورة لوسادة عليها إسم مولودها الجديد “مايلز”.

ميراندا كير كتبت تعليقاً قائلة :نشعر بسعادة غامرة لوصول مايلز، نقدر كلماتكم اللطيفة وتمنياتكم في هذا الوقت المميز، لا يمكننا أن نكون أكثر حماساً لإستقبال ابننا الجميل في عائلتنا.

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والجدير بالذكر أن ميراندا كير، لديها إبن هو فلين من زوجها السابق الممثل العالمي ​أورلاندو بلوم​، ويبلغ فلين من العمر 8 سنوات، وأيضاً لديها ابن هو هارت من زوجها الحالي ايفان، وأنجبت ميراندا هارت في مايو 2018.

وميراندا كير، هي عارضة أزياء أسترالية من مواليد 20 أبريل 1983 في سيدني - أستراليا، ظهرت بقوة سنة 2007 بعد توقيعها أهم عقد في حياتها وهو مع فيكتوريا سيكريت كأول أسترالية تختارها هذه الماركة لتكون عارضة لها.