جينيفر لوبيز بملابس النوم فى شوارع نيويورك.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

التقطت عدسات مصوري الباباراتزي مجموعة من الصور للنجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة جينيفر لوبيز، وهي ترتدي “برنس حمام أبيض”، وذلك أثناء مغادرتها فندق بلازا في مانهاتن، بمدينة نيويورك قبل يوم مزدحم من أجل تصوير ” Marry Me “.

وعلى جانب أخر، تواصل جينيفر لوبيز، حاليا، حصد نجاح فيلمها الجديد الذي يحمل اسم ” Hustlers ” وتحقيقه إيرادات بلغت 121 مليون دولار حول العالم، حيث تركز الآن لوبيز البالغة من العمر 50 عاما في مشروعها السينمائي الجديد، حيث تصور مشاهد فيلمها الجديد ” Marry Me ” .

وتدورأحداث الفيلم حول مغنية بوب شهيرة تجسد دورها جينيفرلوبيزوتكتشف أن خطيبها نجم روك، وذلك قبل لحظات من الزواج منه في ماديسون سكوير جاردن، و يشارك المطربة العالمية في العمل السينمائي الضخم أوين ويلسون في بطولة فيلم “Marry Me”، كما يشارك عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم سارا سيلفرمان ومالوما وجون برادلي وغيرهم .