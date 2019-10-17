شكرا لقرائتكم خبر عن 30 مليون دولار إيرادات فيلم الأنيميشن "عائلة آدم" والان مع التفاصيل

حقق فيلم الأنيمشن عائلة آدم " The Addams Family " إيرادات وصلت إلى 30 ملايين دولار في شباك تذاكر السينما العالمية .

فيلم الأنيمشن The Addams Family بأصوات تشارليز ثيرون، فين وولفارد، كلوي جرايس موريتز، بوم كليمينتيف، ميكي ماديسون، أوسكار إسحاق، كاترين اوهارا، أليسون جاني، ايمي جارسيا، نيك كرول، ماجي ويلر، بيت ميدلر.

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الفيلم من إخراج جريج تيرنان، وكونراد فيرنون، وتأليف مات ليبرمان، تشارلز أدامز، باميلا بيتلر.

فيلم الأنيمشن هو نسخة جديدة من سلسلة تشارلز أدامز من الرسوم الكاريكاتورية حول عائلة والتي تقوم بعمل الكثير من التصرفات الغريبة.

ويذكر أن شركة Universal Pictures يعرض لها فيلم Hobbs & Shaw الذى حقق إيرادات وصلت إلى 758 مليون دولار حول العالم، منذ طرحه يوم 2 أغسطس الماضى.