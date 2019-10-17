القومي للسينما يشارك في مهرجان "بعيونهن" في تونس

القاهرة - لايف ستايل يشارك المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي في المسابقة الرسمية بالمهرجان الدولي لأفلام المرأة "عيونهن" بتونس في دورته الثالثة من خلال فيلم "صحبة". تدور فكرة الفيلم حول لاعب أراجوز أحب دميته كالطفل الذي يحب دماه ويتعلق بها، لكنه أحبها كأداة لكسب العيش دون أن يتقمصها على عكس من حوله الذين توحدوا مع الدمية ونسوا محركها وهو الأراجوز ليبدأ الصراع بين الأراجوز ونفسه بين كونه إنسانا له مشاعره وكيانه الخاص وبين نظرة الناس للدمية. الفيلم فكرة وإخراج إنجي محمود وبطولة محمود حازم ومدير التصوير يوسف بارود وموسيقي شريف نور وديكور أحمد سعد الدين ومونتاج أحمد حمدي ومنتج فني سامي رافع. قد يهمك أيضاً :

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