هايدي موسى تنتهي من تسجيل أغنيتها الوطنية الجديدة “ضابط طبيب”

انتهت المطربة هايدي موسى نجمة ستار أكاديمي من تسجيل أغنية وطنية جديدة بمناسبة الاحتفالات بانتصارات أكتوبر المجيدة والتي تحمل عنوان “ضابط طبيب”. والأغنية من كلمات محمد البوغة، وألحان شريف إسماعيل، وتوزيع جيزو، وهندسة صوت ماهر صلاح ومقرر طرحها خلال الأيام المقبلة على موقع يوتيوب. وتستعد هايدى لطرح أغنية رومانسية جديد خلال الفترة القادمة ولم تعلن عن كافة تفاصيلها حتي الآن لحين الانتهاء من اختيار فريق العمل من التلحين والتوزيع والكلمات. وطرحت هايدى موسى مؤخرا أغنية “أنا اتعودت” كلمات نادر عبد الله، ألحان حسين محمود، توزيع طارق عبد الجابر، ميكس أحمد جودة وحققت نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية وصلت إلى 2 مليون. وكانت هايدى قد احيت مؤخرا حفلا غنائيا بدار الاوبرا المصرية قدمت خلاله عدد من الاغانى المختلفة . يذكر أن هايدى موسى بدأت مسيرتها الفنية من خلال برامج اكتشاف المواهب “أراب أيدول وستار أكاديمي”، وقدمت العام الماضي ألبومها الأول بعنوان “حنية الدنيا”.

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