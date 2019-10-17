هدى المفتى بطلة الحكاية الثامنة من "نصيبى وقسمتك 3"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع اختيار القائمين على مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" على الفنانة الشابة هدى المفتى لبطولة الحكاية الجديدة من حكايات العمل الذى يتم عرضه على قناة on e ومنصة watch it الرقمية واحدى القنوات العربية، حيث بدأت هدى تصوير مشاهد الحكاية التى تحمل رقم 8 فى حكايات العمل أول أمس الاثنين.
هدى المفتى
وعرضت خلال الأسابيع الماضية حكايات "براد شاى" بطولة هبة مجدي وهانى عادل، و"اتفضل فى الصالون" بطولة هنا شيحة وفراس سعيد، و"اكدب عليا شوية" بطولة ميرهان حسين ومراد مكرم، و"مين طفى النور" بطولة كريم قاسم وملك قورة، و"ع الهادى يازبادى" بطولة نسرين أمين ونبيل عيسى، و"كله بالحب" بطولة شريف سلامة وايمان العاصى والتى تعرض حلقاتها هذا الأسبوع على قناة ON E، ومقرر عرض حكاية "حبيبتى من تخون" بطولة طارق صبرى وميرنا نور الدين السبت المقبل.
الفنانة هدى المفتى
وفى سياق متصل تواصل هدى تصوير مشاهدها في مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل امام وإخراج رامى امام والمقرر عرضه فى شهر رمضان 2020، حيث تجسد هدى شخصية ابنة الزعيم خلال الأحداث، كما تصور مشاهدها الأخيرة فى فيلم "ديدو" والذي تقدم فيه دور البطولة النسائية أمام كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح ومقرر طرحه فى شهر يناير المقبل.
هدى المفتى
الفنانة الصاعدة هدى المفتى
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