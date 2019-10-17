كريم فهمي عن "ديدو": "مفاجأة إن شاء الله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يواصل الفنان كريم فهمي الترويج لفيلمه السينمائي الجديد "ديدو"، المقرر طرحه الأيام المقبلة.

نشر كريم صورة، عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "فيلم ديدو قريبًا، مفاجأة إن شاء الله".

حرص الفنان محمد عبد الرحمن على تهنئة فهمي، قائلاً: "مبرووك يا كيمو، وبالنجاح يا صاحبي".

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"ديدو" تأليف وبطولة كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح، ويشارك في بطولته حمدي الميرغني، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ظهور كل من أحمد فهمي وهشام ماجد وشيكو كضيوف شرف خلال الأحداث، في أول اجتماع بينهم منذ انفصال الثلاثي قبل 3 سنوات.

تدور قصة الفيلم في إطار لايت كوميدي، حول فكرة عقلة الأصبع.