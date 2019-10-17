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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
حرصت الفنانة منى إش إش، على استعادة الذكريات بينها وبين طليقها الفنان ماجد المصري.
ونشرت إش إش، صورة نادرة لهما عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "الفترة دي هنزل صور للدويتو الغنائي، ماجد ومنى، انسوا بقى حوار الجواز والطلاق، خلونا كزملاء في الفن، بس زي أى حد اشتغل مع منى إش إش، ماجد المصري".
يذكر أن خلافات وقعت بين ماجد المصري ومنى أش أش عقب زواج ابنيهما، مؤخرا، بعدما نشرت صورا نادرة من فرحهما.
كانت هذه تفاصيل خبر مني إش إش عن ماجد المصري: "انسوا الجواز والطلاق.. وخلونا زملاء" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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