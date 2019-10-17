مني إش إش عن ماجد المصري: "انسوا الجواز والطلاق.. وخلونا زملاء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة منى إش إش، على استعادة الذكريات بينها وبين طليقها الفنان ماجد المصري.

ونشرت إش إش، صورة نادرة لهما عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "الفترة دي هنزل صور للدويتو الغنائي، ماجد ‏ومنى، انسوا بقى حوار الجواز والطلاق، خلونا كزملاء في الفن، بس زي أى حد اشتغل مع منى إش إش، ماجد المصري".‏

يذكر أن خلافات وقعت بين ماجد المصري ومنى أش أش عقب زواج ابنيهما، مؤخرا، بعدما نشرت صورا نادرة من فرحهما.