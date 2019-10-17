أشرف زكي يكشف حقيقة وقوع حريق بأكاديمية الفنون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أصدر الدكتور أشرف زكي، رئيس أكاديمية الفنون ونقيب المهن التمثيلية، منذ قليل، بيانا صحفيًا، ينفي خلاله وقوع حريق داخل الأكاديمية.

وجاء في البيان: "بشأن ما تردد من شائعات لا صحة لها حول وجود حريق بأكاديمية الفنون، تهيب أكاديمية الفنون نشطاء الفيس بوك والمواقع الإلكترونية بتوخي الدقة في نقل ونشر الأخبار، التي تخص المؤسسات والمواقع العريقة والحيوية".

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وتابع البيان: "فلا صحة لما تردد من وجود أي حريق بأكاديمية الفنون، وكل ما هناك أن كابل كهرباء في المنطقة الخلفية احترق، ما أدى لاشتعال كومة من القش وانقطاع التيار الكهربي عن المنطقة السكنية الخلفية المحيطة بالأكاديمية".

وأضاف: "لقد تمت الإصلاحات على الفور، وعاد التيار الكهربي، وتمت إزالة الآثار التي لا تذكر والناجمة عن ذلك في أقل من ساعة دون أي إضرار أو خسائر من أي نوع بمباني الاكاديمية ومنشآتها".

وكان عدد من المواقع الإلكترونية قد تداولت أخبارا عن وقوع حريق في أكاديمية الفنون.