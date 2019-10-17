بلقيس فتحي في لوك جديد ومنة فضالي في "الجيم".. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن، خلال 24 ساعة:

هند عبدالحليم

نشرت الفنانة هند عبدالحليم، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها، داخل سيارتها.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية.

بلقيس فتحي

نشرت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بلوك جديد، حيث ظهرت "شقراء".

ساندي

نشرت الفنانة ساندي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وسط مجموعة من أصدقائها وهي تتناول قطعة كعك.

لقاء سويدان

نشرت الفنانة لقاء سويدان، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وعلقت عليها: "من يجري وراء المال ويخسر نفسه، فقد جوهر الحياة".

عبير صبري

نشرت الفنانة عبير صبري، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها.

كريم عفيفي

نشر الفنان كريم عفيفي، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضع لها.

أمل بوشوشة

نشرت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة.

مريم حسن

نشرت الفنانة اللبنانية مريم حسن، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها على شاطئ البحر.

نسرين طافش

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بأحد شوارع العاصمة اللبنانية بيروت.