محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
حرص الفنان والموزع الموسيقي نادر حمدي، على الاحتفال بعيد ميلاد والدته الفنانة عفاف حمدي.
ونشر نادر، صورة له معها عبر حسابه على"إنستجرام"، وعلق قائلا: "كل سنة وإنتي طيبة يا حبيبتي، وعقبال العمر كله، ودايًما منورة حياتي".
وكانت الفنانة عفاف حمدي، قدمت دور الأم في العديد من الأعمال الدرامية، وشاركت مؤخرًا في مسلسل "الزيبق".
كانت هذه تفاصيل خبر فنانة شهيرة.. هكذا احتفل الموزع الموسيقي نادر حمدي بعيد ميلاد والدته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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