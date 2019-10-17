فنانة شهيرة.. هكذا احتفل الموزع الموسيقي نادر حمدي بعيد ميلاد والدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان والموزع الموسيقي نادر حمدي، على الاحتفال بعيد ميلاد والدته الفنانة عفاف حمدي.

ونشر نادر، صورة له معها عبر حسابه على"إنستجرام"، وعلق قائلا: "كل سنة وإنتي طيبة يا حبيبتي، وعقبال العمر كله، ودايًما منورة حياتي".

وكانت الفنانة عفاف حمدي، قدمت دور الأم في العديد من الأعمال الدرامية، وشاركت مؤخرًا في مسلسل "الزيبق".