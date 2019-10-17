تركي آل الشيخ يزور أبطال "3 أيام في الساحل" في الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف المخرج مجدي الهواري، عن زيارة المستشار تركي آل الشيخ، لأبطال مسرحية "3 ايام في الساحل" خلال بروفات ما قبل العرض ضمن فعاليات موسم الرياض.

ونشر الهواري، صورة من الزيارة عبر حسابه على "إنستجرام"، قائلا: "زيارة معالي المستشار تركي آل الشيخ، بروڤة مسرحية 3 أيام في الساحل، موسم الرياض، محمد هنيدي".

يذكر أن، مسرحية "3 أيام في الساحل" إخراج مجدي الهواري، وتأليف حاتم حسين، وبطولة محمد هنيدي، بيومي فؤاد، مها أبو عوف، ندى موسى، أحمد فتحي.