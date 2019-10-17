الجمعة.. ذكرياتي باند تنير ساقية الصاوي بأجمل أغاني التسعينات

تستضيف ساقية عبدالمنعم الصاوي، المطرب الشاب رامي أبو الفتوح، و فرقة "ذكرياتي" لإحياء أمسية طربية عامرة بأغاني التسعينات المتميزة، وذلك علي خشبة مسرح قاعة النهر، يوم

الجمعة الموافق 25 أكتوبر في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.ومن المقرر أن تقدم الفرقة خلال الحفل باقة من أشهر أغاني التسعينات الرائعة، التي ستحمل بين نغماتها أجمل ذكريات الجيل.يذكر أن فرقة ذكرياتى تهتم دائمًا بتقديم ألوان مختلفه من الغناء تتنوع بين الجديد والقديم، وخليط متناغم من المونولوج والموشحات وقصائد وأغانٍ وطنية وأغانٍ دينية.