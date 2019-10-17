محمد منير يحيي حفلًا غنائيًا بنادي هليوبلس نوفمبر المُقبل

يلتقي الكينج محمد منير بجمهوره من خلال حفل غنائي كبير يحييه في نادي هليوبلس بمدينة الشروق، وذلك يوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر المُقبل.
ومن المقرر أن يقدم منير، خلال الحفل
يذكر أن أخر أعمال محمد منير هي أغنية "مهموم"، والتي طرحها قبل شهرين عبر قناته بموقع "يوتيوب"، وحققت نجاحًا كبيرًا، من كلمات أمير طعيمة، ألحان وليد سعد، توزيع أحمد إبراهيم.
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