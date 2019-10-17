صورة البوستر الدعائي لـ "الفتوة"

كشفت مصادر مقربة من النجم ياسر جلال عن البوستر الدعائي لمسلسه الجديد "الفتوة"، والذي يخوض من خلاله ماراثون رمضان 2020.

ومسلسل "الفتوة" من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، كما تجري الجهة المنتجة مفاوضات مع الأبطال الذين يشاركون فى بطولة العمل استعداداً

لانطلاق التصوير.

وتدور أحداث المسلسل قبل 100 عام فى حى الجمالية ويبرز العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين أهل الحارة، فى عمل يعيد المشاهدين إلى الحارة المصرية الأصيلة وعراقتها قبل قرن من الزمان.

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يذكر أن النجم ياسر جلال شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل "لمس أكتاف"، وهو بطولة كل من فتحى ‏‏عبد الوهاب، حنان ‏مطاوع، إيمان العاصي، سمر مرسي، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبد الغني، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبي، لطيفة فهمي، رانيا شاهين، ‏مجدي فكري، شريف ‏‏الدسوقي، عزوز عادل، والمسلسل من تأليف هاني سرحان، ‏وإخراج حسين ‏‏المنباوى.‏