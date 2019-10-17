أمينة جولشن تحتفل بأول عيد ميلاد لزوجها بعد زفافهما.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة التركية أمينة جولشن بأول عيد ميلاد لزوجها لاعب وسط فريق أرسنال الإنجليزي مسعود أوزيل بعد زفافهما.

ملكة جمال تركيا السابقة نشرت صورة رومانسية تجمعها بزوجها، وكتبت معلقة عليها: «عيد ميلاد سعيد حياتي، أتمنى لك العديد من السنوات السعيدة، أحبك كثيراً»، وبدلاً من الحفلات الصاخبة، اختار الزوجان أن يحتفلان بشكل عائلي في سهرة خاصة جمعتهما، ونشرا صورة مميزة من أجواء احتفالهما.

يُذكر ان أمينة وأوزيل احتفلا بزفافهما يونيو الماضي في فندق الـFour season المطل على مضيق البوسفور، بحضور نخبة من ألمع مشاهير تركيا على رأسهم، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعقيلته، حيث كان الزوجان شاهدين على عقد القران.

مصادر صحفية كشفت عن رفض العروسين لاستقبال هدايا زفافهما، حيث طلبا من محبيهما استبدال الهدايا العينية بالتبرع بثمنها للأطفال المحتاجين للعمليات في المستشفيات، كما اعلن أوزيل تكفله بمصاريف العمليات الجراحية لـ1000 طفل من المتضررين من الحرب فى سوريا، كما قام بتوزيع مواد غذائية ووجبات للاجئين السوريين في تركيا احتفالاً بزفافه.