على ربيع ومصطفى خاطر يتقاسمان بطولة مسلسل في رمضان 2020

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اتفق المنتج تامر مرسي مع النجوم على ربيع ومصطفى خاطر، على بطولة مسلسل لرمضان 2020 ومن المقرر الكشف عن تفاصيله خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان علي ربيع قد خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “فكرة بمليون جنيه” وحقق من خلاله ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة.

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مسلسل “فكرة بمليون جنيه” بطولة على ربيع، سهر الصايغ، صابرين، كريم عفيفى، إنتاج صادق الصباح، إخراج وائل إحسان.

بينما الفنان مصطفى خاطر فخاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “طلقة حظ” وحقق أيضًا من خلاله ردود أفعال إيجابية.

وشارك في بطولة مسلسل “طلقة حظ”، مصطفى خاطر، وآيتن عامر، وهبة مجدي، ومحمد أنور، ورانيا شاهين، أنعام سالوسة، ومن تأليف إيهاب بليبل ومن إخراج أحمد خالد أمين، ومن المقرر عرضه في سباق رمضان 2019.