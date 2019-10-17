يوسف الخال يتحدّث لأوّل مرّة عن مسلسل “لو ما التقينا”.. وهذا ما قاله

متابعة بتجــــــــــرد: يترقب الجمهور عرض مسلسل “لو ما التقينا” للنجم اللبناني يوسف الخال خلال الفترة القريبة المقبلة.

وفي حديث مع برنامج “تراندينغ بالعربي” تحدّث الخال لأوّل مرّة عن هذا المسلسل، وكشف عن أن عوامل عدّة جذبته إليه، أوّلها القصّة والسيناريو والفكرة بشكل عام.

ويلعب يوسف الخال في المسلسل دور “هادي”، وهو صاحب شركة لتصميم الأزياء، شخصيته تحمل أبعاد عدّة نظرًا للظروف التي مرّ بها في حياته، وماضيه المعقّد. ويتخلل العمل، قصة حب متينة مبنية على التحدي والأمل تجمع بينه وبين “ريما” التي تجسد شخصيتها الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان.

مسلسل “لو ما التقينا”، يشارك فيه نخبة من الممثلين ومنهم رندا كعدي، فيفيان أنطونيوس ويوسف حداد، وهو من تأليف ندى عماد خليل، إخراج ايلي الرموز، منتج منفذ المخرجة كارولين ميلان، وانتاج شركة Gold Films التي تقدّم مولودها الاول الى المشاهدين.