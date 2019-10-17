متابعة بتجــــــــــــرد: أعربت النجمة الإماراتية أحلام عن حماسها للحفلتين المقرر أن تحييهما في سلطنة عمان وتحديدًا في الأوبرا العمانية السلطانية ليلتي 5 و6 كانون الأوّل/ديسمبر المقبل.
ووجهت أحلام رسالة إلى محبّيها عبر حسابها على موقع “تويتر”، أشارت من خلالها إلى أنها ترى دائمًا أحلامها تكبر بمحبّتهم ودعمهم فكتبت: “في كل مره يكون الحلم كبير وكل مره ارى احلامي ولله الحمد والمنه تكبر بكم وبمحبتكم وبدعمكم”.
وتابعت أحلام: “انتظركم في الاوبرا العمانيه السلطانيه الرائعه وليلتين استثنائيتين بكم وبمحبتكم تاريخ ٥ و ٦ ديسمبر”.
ومن المقرر أن تقدّم أخلا خلال الحفلتين أجمل أغاني أرشيفها الفني الحافل بالنجاحات.
على صعيد آخر، تنشغل أحلام بالعمل على ألبومها الجديد منذ أشهر عدّة. وينتظر جمهورها الألبوم بفارغ الصبر للإستماع إلى الأغاني التي اختارتها لهم.
كانت هذه تفاصيل خبر أحلام لمحبّيها: “أحلامي تكبر بكم” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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