شكرا لقرائتكم خبر عن طليقة الموسيقار جمال سلامة: لا صحة لما يتردد حول إهمال أسرته له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وفاء بناني طليقة الموسيقار جمال سلامة إنه لا صحة لما يتردد حول إهمال أسرته له مشيرة إلى أنها لم ترغب في الإفصاح عن كونهما منفصلين منذ أكثر من 6 سنوات نظرًا لأن ذلك لم يؤثر على العلاقة الإنسانية بينهما، حيث سيظل والد ابنيها هاني ودينا.

وعن اهتمامها به في فترة مرضه تقول: "أتواجد عنده بشكل يومي ولا نتركه أنا وابنتي دينا بمفرده مطلقًا، حيث يدرس هاني ابني الكبير حاليًا في ألمانيا، وأقيم معه في المستشفى فترة احتجازه، بالإضافة إلى أنني أول إنسان يخاطبه عندما يشعر بأي عرض صحي، وقد شعرت وأبنائي باستياء شديد مما تردد على بعض المواقع المغرضة بإهمالنا له، وعن الحالة الصحية للموسيقار الكبير تقول، إنه خرج من المستشفى منذ عدة أيام بعد تعرضه لوعكة صحية وأنه سيعاود الدخول إليها مجددًا نظرًا لشعوره ببعض الأعراض مجددًا.

كانت أخبار قد ترددت خلال الساعات الماضية عن تدهور الحالة الصحية للموسيقار جمال سلامة قبل أن ترد أسرته على هذه الأنباء.