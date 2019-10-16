تراند اليوم : بعد هجوم الجمهور .. شيرين عبد الوهاب بتتقمص و تعتزل السوشيال ميديا

أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب اعتزالها للسوشيال ميديا وغلق جميع حساباتها الفترة المقبلة بسبب هجوم بعض متابعيها عليها خلال تضامنها مع الشعب اللبناني.

ونشرت شيرين فيديو عبر إنستجرام قالت فيه “أنا قررت أقفل كل حاجة ليها علاقة بالسوشيال ميديا علشان مأذيش نفسي ولا المتابعين المحترمين اللي هتقرأ التعليقات أرجو من محبيني ما يزعلوش مني”.

ولقي الفيديو ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين “بصي قدامك وفكك من الناس وخالي النية لله” و”إنتي ألطف شيرين بالدنيا ” و”ما عاش اللي يزعلك”.

وكانت شيرين عبد الوهاب أعلنت تضامنها مع الشعب اللبناني قائلة ‏قلبي يحترق على وطننا الغالي ‎#لبنان، لكن في مثل هذه المواقف، الكلام ليس كافيًا. أنا على أتم الاستعداد لإقامة حفل يكون كل العائد منه مخصص للمتضررين من الحريق، وأناشد دولة رئيس الوزراء سعد رفيق الحريري أن تكون تحت رعاية سيادته “.