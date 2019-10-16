شاهد.. فيفي عبده تصدم رحمة رياض بوصلة رقص جديدة!

كتب امير فتحي في الأربعاء 16 أكتوبر 2019 11:52 مساءً - نشرت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده مقطع فيديو جديد ظهرت فيه ترقص على اغنية “وعد منى” للفنانة العراقية رحمة رياض.
وعلقت فيفي عبده على الفيديو: “بحبكم من مصر أم الدنيا بحبك اوي اغنية المطربه رحمة رياض لاف يو”.
يذكر ان هذه ليست المرة الاولى التي ترقص فيها فيفي عبده على هذه الاغنية فقد سبق وان نشرت مقطع فيديو مماثل.
وكانت رحمة رياض قد عبرت عن صدمتها عندما شاهدت فيفي عبده ترقص على انغام اغنيتها قائلة “انا ما كنت اتوقع ان فيفي عبده ستسمع الاغنية صراحة”.
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