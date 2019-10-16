نيكي ميناج تكشف عن تعاونها مع أديل في أغنية جديدة

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
أكدت النجمة العالمية نيكي ميناج أنها بالفعل ستتعاون مع النجمة العالمية أديل من خلال أغنية جديدة.
النجمة العالمية نيكي ميناج، البالغة من العمر 36 عاما، كشفت أنها وأديل صورا الأغنية بالفعل وتابعت قائلة: إنها أغنية ملحمية..يبدو أنني لا استطيع الاحتفاظ بهذا السر المثير.
وشددت أديل على نيكي عدم كشف سر العمل بينهما إلا أن نيكي لم تتمكن من الالتزام بذلك.
ومن المتوقع أن تكون هذه الأغنية ضمن ألبوم أديل القادم الذي أعلنت عنه منذ أشهر.
والجدير بالذكر أن أديل كانت قد غنت في حفلها الغنائي بلوس أنجلوس وفي برنامج Carpool Karaoke عام 2016، مقطع من أغنية نيكي ميناج وكانيي ويست Monster.
وطرحت نيكي ميناج، مؤخراً خط أزياء جديد يحمل اسم Fendi Prints On بالتعاون مع دار فندي للأزياء.
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