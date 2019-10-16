متابعة بتجــــــــــرد: وصل النجم التركي جان يمان إلى مدينة “كان” الفرنسية استعدادًا للقاء معجبيه ومحبيه هناك.
وكان في انتظار جان يمان أمام الفندق الذي سيسكن فيه طيلة فترة تواجه في “كان” عدد كبير من محبّيه، وتحديدًا معجباته الفرنسيات.
تجدر الإشارة إلى أن كان يمان تواجد بالأيام الماضية في العاصمة الإيطالية روما وأثار ضجّة عارمة هناك، حيث حاصره المعجبون في كل مكان.
كانت هذه تفاصيل خبر استقبال حافل لـ جان يمان في مدينة “كان” الفرنسية – بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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