بالفيديو.. محمد يحيى يؤكد جاهزيته لتحدي محاربي الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الإماراتي محمد يحيى جاهزيته لخوض منافسات تحدي بطولة محاربي الإمارات للفنون القتالية، التي تبدأ يوم الجمعة المقبل 18 أكتوبر/تشرين الأول.
وتقام منافسات البطولة للمرة الرابعة هذا العام، وتستضيفها قاعة "مبادلة آرينا" في مدينة زايد الرياضية.
ومن جانبه، قال يحيى، لـ"العين الرياضية"، إن "المنافس في التحدي فاز 4 مرات قبل ذلك، وخسر 4 مرات أيضاً، أستعد لهذه البطولة بالتدريبات المتواصلة منذ 7 أشهر تقريباً".
وتابع أن "جاهز للبطولة، ولا يوجد شيء يمكنه إيقافي، ولا أسعى لشيء آخر سوى الفوز".
وأتم المحارب الإماراتي: "تعلمت من الأخطاء التي ارتكبتها في البطولة الماضية، وسترون ماذا سيحدث هذه المرة".
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