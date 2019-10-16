"مكي وعز" على خشبة المسرح السعودي للمرة الأولى

يخوض الفنان المصري أحمد مكي أول تجربة مسرحية في مشواره الفني بعرض يحمل اسم "حزلقوم"، وهي الشخصية التي قدمها عبر مسلسل "الكبير قوي"، في 6 أجزاء وحققت نجاحا كبيرا.



ويعرض "مكي" المسرحية في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر/تشرين الثاني، ضمن فعاليات موسم الرياض للترفيه.

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كما يشارك الفنان المصري أحمد عز بمسرحية "علاء الدين والعفريت"، والعمل من إخراج مجدي الهواري، ويضم نخبة من النجوم مثل محمد سعد، تارا عماد، وسيقدم في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتشارك في موسم الرياض أيضا 4 مسرحيات مصرية سبق وشاركت في موسم جدة، هي "جريمة في المعادي" للفنان أشرف عبد الباقي مع وجوه جديدة، ويناقش في العمل الأوضاع الاجتماعية الراهنة بأسلوب كوميدي، كما يقدم عرضا منفصلا لنجوم مسرح مصر.

ويعود الفنان محمد هنيدي للسعودية بمسرحية "3 أيام في الساحل"، ويشارك أيضا النجم الكبير يحيي الفخراني بـ"الملك لير".

وانطلقت فعاليات موسم الرياض 11 أكتوبر/تشرين الأول وسيستمر لمدة 70 يوما في 12 منطقة مختلفة، ويتوقع أن يستقطب الموسم 20 مليون زائر.