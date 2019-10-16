92 مطربا في مهرجان الموسيقى العربية بمصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عقدت دار الأوبرا المصرية مؤتمرا صحفيا، الأربعاء، للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية الذي يقام خلال الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر/تشرين الثاني.



وكشفت اللجنة التحضيرية للمهرجان في المؤتمر إحياء 92 فنانا لحفلات المهرجان، وتضم القائمة نجوم الطرب الكبار ومنهم محمد منير الذي يقدم حفل الافتتاح، وهاني شاكر، مدحت صالح، محمد الحلو، أنغام، وائل جسار، فايا يونان، محمد الشرنوبي، أصالة، نادية مصطفى، محمد ثروت، مروان خوري، رحاب مطاوع، سعد رمضان، عاصي الحلاني، وغيرهم.





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كما يكرم المهرجان في دورته الجديدة 12 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية، ومنهم محمد منير والموسيقار البحريني وحيد خان والمطربة ريهام عبدالحكيم، المطربة مي فاروق، والشاعر العراقي كريم عودة، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد، عازف الإيقاع الدكتور هشام العربي والباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربي حمدي زايد والشاعر فاروق جويدة.





يذكر أن اللجنة التحضيرية لمهرجان الموسيقى العربية تضم الملحن حلمي بكر، الدكتور جمال سلامة، الدكتور حسن شرارة، الدكتور رضا رجب، الدكتور عماد عاشور، الدكتور خالد داغر، الفنان أمجد العطافي، الإعلامي أمجد مصطفى، الفنان ماجد سرور، الشاعر جمال بخيت، الموسيقار محمد رحيم، الشاعر هاني عبدالكريم، الموسيقار زياد الطويل، الدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية والفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر.