فيديو.. لاعبو فلسطين يعلقون على التعادل مع منتخب السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبدى لاعبو منتخب فلسطين رضاهم عن التعادل السلبي مع السعودية، مساء الثلاثاء، بالجولة الرابعة من التصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وندموا في الوقت ذاته على إهدار فرص مهمة باللقاء.
وخاض المنتخب السعودي مباراة تاريخية أمام مضيفه الفلسطيني، هي الأولى له بالأراضي الفلسطينية، وذلك بملعب فيصل الحسيني في رام الله.
وقال محمد باسم في تصريحات لـ"العين الرياضية" إن منتخب "الفدائي" بدأ استعداداته لمواجهة السعودية قبل 10 أيام تقريبا من اللقاء، وأشار إلى أن المنتخب الفلسطيني كان يركز أكثر على الدفاع.
ومن جانبه، قدم محمود أبو وردة الشكر للجماهير التي حضرت اللقاء، وقال إن المنتخبين قدما مباراة قوية، وإن الفريق الفلسطيني كان عليه استغلال الفرص التي أتيحت له.
وعبّر خالد سالم عن رغبته في التعويض وتحقيق نتيجة الفوز في المباراة المقبلة، وقدم شكره للأخضر السعودي للموافقة على خوض المباراة في فلسطين.
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم وافق على خوض المواجهة في فلسطين، استجابة لطلب نظيره الفلسطيني، وحرصا على ألا يحرم منتخب فلسطين من لعب المباراة على أرضه وبين جمهوره أسوة بالدول الأخرى، والتزاما بمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" للعب المباريات حسب الجدول المقرر، وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.
ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى 5 نقاط يحتل بها المركز الثاني بالمجموعة الرابعة، بفارق نقطة عن نظيره الفلسطيني في المركز الثالث.
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