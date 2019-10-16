باسل خياط: سأقدمُ شخصيةً مختلفةً ومشوّقةً.. فمن ستُشاركه البطولة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان السوري باسل خياط أن مسلسله الجديد "عهد الدم" سيتم تصويره بشكل مُختلف، كما ستكون معالجة القصة جديدة.

ويحرصُ النجم السّوري على الحضور في السنوات الأخيرة في الأعمال التي تُنتجها شركة "إيغل فيلمز" بعد توقيع عقد مع صاحبها جمال سنان.

ونجح باسل خياط في السّنوات الأخيرة مع شركة "إيغل فيلمز" من خلال مسلسل "تانغو"، ثم كرّر التجربة العام الماضي في مسلسل "الكاتب"، لكن المفاجئ هو انسحاب المخرج السّوري رامي حنا الذي رافق نجاحات مسلسلات باسل خياط، واستبداله بالمخرج المصري كريم الشناوي.

وعبّر باسل خياط عن سعادته بتعاونه للمرة الأولى مع المخرج كريم الشناوي، وتوقّع أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور.

وصرّح خياط في لقاء تلفزيوني أن الشخصية التي سوف يُقدّمها ستكون في إطار من الإثارة والتشويق بشكل مختلف، مؤكدًا أن الشخصية ستكون أقل شرًا من الشخصيات التي قدّمها من قبل.

Advertisements

وعن التكهنات حول اسم النجمة التي ستقف إلى جانبه بالعمل، نفى باسل خياط أن يكون لديه أي علم بذلك، وقال: "عم ركز بشغلي والمخرج هو المسؤول عن اختيار الممثل المناسب".

وأشار خياط إلى قرب عودته للدراما المصرية هذا العام دون الكشف عن تفاصيل أخرى متعلّقة بالمشروع الجديد.

يُذكر أنه تردّد في الأوساط الإعلامية أن الممثلة السّورية نادين تحسين بيك هي بطلة "عهد الدم" إلى جانب باسل خياط، بعد اعتذار مواطنتها كاريس بشار عن العمل.

العمل من تأليف إياد أبو الشامات، وهو مأخوذ عن فورمات أجنبية، يقدّم مادةً جديدةً من نوعها، فيها الكثير من التشويق والغموض والدراما.