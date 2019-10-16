شكرا لقرائتكم إعلان الفائزين بجائزة نوبل للآداب 2018 و2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذهبت جائزة نوبل للآداب لعام 2018 إلى الكاتبة البولندية أولغا توكارتشوك على "الخيال السردي الذي شابته عاطفة موسوعية تصور عبور الحدود كشكل من أشكال الحياة"، في حين ذهبت نسخة الجائزة لعام 2019 إلى المؤلف النمساوي بيتر هاندكه.

وقال ماتس مالم، السكرتير الدائم الجديد للأكاديمية السويدية، إن هاندكه حصد الجائزة "لأعماله المؤثرة التي تميزها براعة لغوية تستكشف محيط وخصوصية التجربة الإنسانية".

وأوضح أندرس أولسون، رئيس لجنة جائزة نوبل للآداب، أن القائمة المختصرة كانت مكونة من ثمانية مرشحين، تم اختيار اثنين منهم لجائزتي 2018 و2019.

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وكانت جائزة 2018 قد تأجلت العام الماضي بعد تكشّف فضيحة اعتداء جنسي هزت الأكاديمية التي تمنح الجائزة.

وتبلغ قيمة كل جائزة من جوائز هذا العام 9 ملايين كرونه سويدية (908 آلاف دولار).

يُستقبل الفائزون في حفل أسطوري بستوكهولم في 10 ديسمبر، وهي ذكرى وفاة ألفريد نوبل عام 1896، بالإضافة لخمسة فائزين آخرين في مجالات أخرى.

أما الجائزة السادسة، وهي نوبل للسلام، فتُسلم في العاصمة النرويجية، أوسلو، في نفس اليوم.