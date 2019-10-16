شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات عمل تجمع محمد سامى ومحمد رمضان لتحضيرات "البرنس" .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جلسات عمل يجريها حالياً المخرج محمد سامى وحسام شوقى مدير عام سينرجى والنجم محمد رمضان، من أجل التحضيرات والاستعدادات الخاصة بمسلسل "البرنس" ، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، حيث أن سامى مؤلفاً ومخرجاً للمسلسل فى آن واحد، ومن المتوقع أن يستقر فريق العمل على أسماء الممثلين المقرر مشاركتهم فى المسلسل خلال الإيام المقبلة، والإعلان عن كافة التفاصيل .

وفى سياق متصل، انتهى محمد سامي من كتابة أول 5 حلقات من المسلسل، الذي تدور أحداثه في إطار شعبي اجتماعي، ويعكف سامى على كتابة باقى الحلقات خلال الفترة المقبلة، واعلان بدء التصوير المقرر له منتصف الشهر المقبل على أقصى تقدير.

Advertisements

مسلسل "البرنس" يجمع محمد رمضان وسامى للمرة الثانية بعدما قدما سوياً مسلسل "الأسطورة" وحققا نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وشارك فى بطولته فردوس عبد الحميد ، مى عمر، روجينا، هادى الجيار وأخرون.

محمد رمضان قدم أخر أعماله الدرامية بمسلسل "زلزال" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته حلا شيحة، ماجد المصرى، أحمد صيام، حنان سليمان، وأخرون، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج سينرجى .