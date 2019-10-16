شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة محمد رمضان تساند شقيقته فى "مهرجان العسل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت أسرة النجم محمد رمضان بمشاركة شقيقته "إيمان" في مهرجان العسل المصري الذي افتتحته الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة تحت شعار "تعالى دوق".

ومن المعروف أن إيمان رمضان شقيقة النجم محمد رمضان تمتلك شركة لبيع منتجات عسل النحل.

ويضم المهرجان أكثر من 500 عارض من مختلف أنحاء الجمهورية ومنتجي عسل النحل، واستعرض البائعون الكثير من أنواع عسل النحل بأسعار مخفضة، حيث يعتبر المهرجان الأول من نوعه الذي يقام في مصر لتسويق العسل الأبيض في مصر وخارجها.

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وصرحت منى محرز بأن المهرجان يؤكد أهمية دور النحل في التوازن البيئي ولرفع الوعي المجتمعي وأهمية العسل كمنتج غذائي ودوائي عالي القيمة الغذائية، مشيرة إلى أن النحل يساعد المزارعين في نقل حبوب اللقاح التي تسهم في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية.

ونوهت خلال تصريحاتها بأنه سيتم بحث توفير قروض لشباب الخريجين الراغبين في إنشاء مناحل، حيث تعد أحد أهم الأنشطة الاقتصادية ذات العوائد الاقتصادية الجيدة التي من شأنها المساهمة في فتح أسواق جديدة للمنتجين.

ويشارك في أول مهرجان لعسل النحل بمصر كل من السعودية واليمن والأردن والعراق وسلطنة عمان وليبيا وتونس ورواندا وعدد من كبرى الشركات العاملة في مجال النحل.