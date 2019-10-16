طليقة الموسيقار جمال سلامة: "لم نهمله.. وأنا وابنتي معه دائما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قالت وفاء بناني، طليقة الموسيقار جمال سلامة، إنه لا صحة لما يتردد عن إهمال أسرته له، مشيرة إلى أنها لم ترغب في الإفصاح عن كونهما منفصلان منذ أكثر من 6 سنوات، نظرًا لأن ذلك لم يؤثر على العلاقة الإنسانية بينهما، إذ سيظل والد ابنيها هاني ودينا.

وأضافت وفاء، في بيان صحفي: "أتواجد عنده بشكل يومي ولا نتركه أنا وابنتي دينا بمفرده مطلقًا، إذ يدرس هاني ابني الكبير حاليًا في ألمانيا، وأقيم معه في المستشفى فترة احتجازه، بالإضافة إلى أنني أول إنسان يخاطبه عندما يشعر بأي عرض صحي".

وأوضحت: "شعرت وأبنائي باستياء شديد مما تردد على بعض المواقع المغرضة بإهمالنا له".

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وأضافت أنه خرج من المستشفى منذ عدة أيام بعد تعرضه لوعكة صحية، وأنه سيعاود الدخول إليها مجددًا، نظرًا لشعوره ببعض الأعراض الجديدة.

وكانت قد تداولت منشورات عبر فيس بوك نقلها البعض عن أحد جيران جمال سلامة، الذي أكد أنه لا أحد يهتم بحالته الصحية، مشيرا إلى تخاذل نقابة المهن الموسيقية في دورها بشأنه.

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا أكدت فيه أنها تقوم بدورها تجاه الموسيقار جمال سلامة، وتتحمل نفقات علاجه في المستشفى.