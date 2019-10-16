"أبواب الرحمة".. فيلم قصير عن أطفال بلانسب يسعى لطمس "عدم الشرعية"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (الخليج 365)

يُعرض الفيلم القصير "أبواب الرحمة" ضمن النسخة السادسة من مهرجان "شينت" الدولي للأفلام القصيرة في القاهرة، والذي تستمر فعالياته خلال الفترة من 18-21 أكتوبر الجاري.

يناقش الفيلم قصة "نادية"، وهي أم لطفلة حديثة الولادة في القاهرة، حيث ولدت ابنتها "ليلى" نتيجة علاقة خارج نطاق الزواج الشرعي، وقررت إبقاء رضيعها ضد رغبة عائلتها التي طالبتها بعمل عملية إجهاض، حتى أصبحت كل من "نادية" و"ليلى" منبوذتين.

يتتبع الفيلم كفاح "نادية" وهي تتعامل مع أسرتها في ظل رفض المجتمع والأسرة لها، في الوقت الذي تكافح فيه لاستخراج شهادة ميلاد للطفلة، التي بدونها لن على الرعاية الطبية التي يحتاجها بشدة.

Advertisements

يقول المخرج الشاب عبدالله الدالي: "طوال طفولتي، كنت دائماً أواجه صراعًا داخليًا للعيش وفقًا للقواعد والمعايير المحددة من قبل المجتمع، وذلك أثر بشكل مباشر على عدم تحملي لمخاطر كثيرة في الحياة والقيام بشيء من شأنه أن يضعني في موضع سخرية."

وتابع: "فضلت أن أكون في الجانب الآمن، وكثيراً ما سخرت من أشخاص كانوا مختلفين... (أبواب الرحمة) هي لكل من يسعى للحصول على الغفران من مجتمع مزدوج الوجه".

كان"أبواب الرحمة" قد عرض في الدورة الـ71 من مهرجان كان السينمائي، ركن الأفلام القصيرة.