فيديو| بينهم هنيدي.. نجوم العرب يروجون لـ"موسم الرياض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، فيديو ترويجيا لموسم الرياض، عبر حسابه على فيس بوك.

وضم الفيديو عددا كبيرا من النجوم منهم الفنان محمد هنيدي، والفنان محمد عبده، ورابح صقر، وراشد الماجد، وماجد المهندس، وآخرين.

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وقال النجوم: "انتظرونا في موسم الرياض"، وكُتب بالفيديو: "من قلب العام، من قلب كل ما هو قادم، هنا الرياض، تخيل".

يذكر أن موسم الرياض حظى في أول أيامه ببداية قوية بـ250 ألف زائر وعائدات تخطت 500 مليون ريال سعودي، ونشرت هيئة الترفيه بيانا ذكرت فيه أن فعاليات موسم الرياض ستفتتح رسميا يوم الخميس المقبل، وأن هذا الإقبال جاء مع افتتاح منطقتين فقط من أصل 12 منطقة من المقرر افتتاحها خلال الموسم لتضم 100 فعالية.