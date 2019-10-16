بعد تأجيل القمة..الحلفاوي يقدم مقترحا للمسؤولين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على قرار إتحاد الكرة المصري بتأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، التي كان مقررًا إقامتها السبت المقبل، ليتم تأجيلها إلى أجل غير مسمى، لدواعي أمنية.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على"تويتر"، قائلاً: "أقترح أن يحسم الأمن موقفه من الكرة المصرية ببيان يعلن فيه أن تدخله سيقتصر على جانب الحضور الجماهيري من عدمه وتحديد العدد حسب الدواعي الأمنية، وفي حالة الضرورة قد يتدخل بخصوص الملعب، مستبعدا التدخل فيما يتعلق بجدول الدوري، الوضوح وتحديد المسئوليات يريح الجميع".

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن أمس الثلاثاء، تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في إطار منافسات الجولة الرابعة بالدوري الممتاز، لأجل غير مسمى.