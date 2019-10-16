ماجد المصري يعرض "لوكندة الأوباش" بموسم الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: قال الفنان ماجد المصري، إنه يستعد لعرض مسرحيته الكوميدية الاستعراضية الجديدة "لوكندة الأوباش" بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض. ونشر ماجد، بوستر المسرحية عبر حسابه على"إنستجرام"، وعلق قائلا: "موسم الرياض.. لوكندة الأوباش، المسرحية الكوميدية الاستعراضية". Advertisements مسرحية "لوكندة الأوباش"، بطولة ماجد المصري، ومن تأليف محمد عز ، ومن إخراج أشرف زكي. يذكر أن، آخر أعمال الفنان ماجد المصري، مسلسل "بحر" وهو تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة "سينرجي" وبطولة محمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكي، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد علي رزق وعبدالرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكي.

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