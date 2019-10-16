علي ربيع ومصطفى خاطر يتعاقدان مع تامر مرسي على مسلسل



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الفنان علي ربيع، تعاقده مع المنتج تامر مرسي "سينرجي"، على مسلسله الدرامي في رمضان المقبل، بمشاركة الفنان مصطفى خاطر.

ونشر ربيع، صورة تجمعه بالمنتج تامر مرسي ومصطفى خاطر، عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق قائلا: "على بركة الله، مسلسل رمضان ٢٠٢٠، إن شاء الله، علي ربيع، مصطفي خاطر".

يذكر أن، آخر أعمال الفنان علي ربيع كان مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذي عُرض على فضائية إم بي سي مصر، رمضان الماضي، وشاركه البطولة كل من سهر الصايغ، وصابرين، وصلاح عبدالله، وكريم عفيفي.