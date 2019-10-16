أحدثت الإعلامية الكويتية حليمة بولند ضجة جديدة من خلال ظهورها في مقطع فيديو برفقة نجم مواقع التواصل الكويتي عبدالله الجاسر المعروف باسم عبودكا.
وسمع صوتها وهي تهم بالصعود على متن سيارة لتفاجأ بوجود عدد من رؤوس البطيخ على المقعد حيث يتعين عليها الجلوس.
واعترضت على ذلك لافتة إلى أن هذا قد يجعل رائحتها غير جميلة. وأضافت أن في السيارة غباراً قبل أن يقدم لها النجم المحارم الورقية المبللة.
واضافت حليمة بعد ذلك أنها تشم رائحة “خايسة” وأن وجود البطيخ إلى جانبها لا يعجبها. وأثارت الجدل بقولها إن السيارة لا تليق بها مضيفة “مو بريستيجي”.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: ما قصة حليمة بولند والجلوس مع البطيخ والرائحة السيئة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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