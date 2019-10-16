بالفيديو: ما قصة حليمة بولند والجلوس مع البطيخ والرائحة السيئة؟

أحدثت الإعلامية الكويتية حليمة بولند ضجة جديدة من خلال ظهورها في مقطع فيديو برفقة نجم مواقع التواصل الكويتي عبدالله الجاسر المعروف باسم عبودكا.

وسمع صوتها وهي تهم بالصعود على متن سيارة لتفاجأ بوجود عدد من رؤوس البطيخ على المقعد حيث يتعين عليها الجلوس.

واعترضت على ذلك لافتة إلى أن هذا قد يجعل رائحتها غير جميلة. وأضافت أن في السيارة غباراً قبل أن يقدم لها النجم المحارم الورقية المبللة.

واضافت حليمة بعد ذلك أنها تشم رائحة “خايسة” وأن وجود البطيخ إلى جانبها لا يعجبها. وأثارت الجدل بقولها إن السيارة لا تليق بها مضيفة “مو بريستيجي”.