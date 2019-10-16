بالصور.. هند صبري تلحق ب "حلم نورا" إلى باريس

نشرت الفنانة هند صبري، صورًا لها من العرض الخاص للفيلم التونسي الذي تقوم ببطولته "نورا تحلم"، الذي عُرض بمعهد العالم العربي في باريس، مساء أمس.

ظهرت هند في الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، برفقة عدد من صُناع الفيلم، وعلقت قائلة: "صور أمس في العرض الخاص لفيلم نورا

تحلم بمعهد العالم العربي بباريس.. بحضور مخرجته هند بو جمعة والفنان لطفي العبدلي و الفنان حكيم بو مسعود ممثلي الفيلم و منتجه عماد مرزوق ومنتجه المشارك الفرنسي فرانسوا".وتابعت: " وهو العرض الذي بيعت تذاكره بالكامل قبلها بعدة أيام ليرفع نورا تحلم دائما شعار كامل العدد وهو الشعار الذي أتمنى ان يظل الفيلم يرفعه مع بداية عروضه التجارية في جميع أنحاء العالم".جدير بالذكر أن هند صبري، فازت بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان الجونة السينمائي الدولي بدورته الثالثة عن دورها في الفيلم التونسي "نورا تحلم".

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