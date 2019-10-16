صورة نادرة لسيلينا جوميز في مرحلة الطفولة

نشرت الفنانة العالمية سيلينا جوميز صورة لها بعمر الطفولة، وجاء ذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وخطفت سيلينا الأنظار وهي طفلة، حيث ظهرت بملامح جذابة، وشعر حرير سايب، وأسنان بيضاءلامعة.
ومن ناحية آخرى تشارك الفنانة العالمية سيلينا جوميز في بطولة فيلم "دوليتل"، وهو من تأليف وإخراج ستيفن جاجن، وبطولة كل من روبرت داوني جونير، أنتونيو
تدور أحداث الفيلم حول الطبيب الشهير جون دولتيل و الذي يكتشف أنه يملك القدرة على الحديث مع الحيوانات، وهو ما يمنحه إمكانيات هائلة.
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